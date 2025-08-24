https://pelotadetrapo.org.ar/es-la-tecnologia-estupido

Alguna vez me enseñaron que una verdad sirve para todo terreno, aunque parezca muy alejado de donde germinó. Pongo un solo ejemplo, quizá porque me cueste poner dos. El concepto de “lucha de clases” no describe solamente la antinomia entre “capital y trabajo”. Es muy preciso: dice lucha, no exterminio de clase.



No es poca cosa señalar que los que repudian la lucha de clases, aceptan distintas formas de exterminio. Exterminio y apartheid. Nada nuevo, pero sí realizado de formas nuevas. El exterminio y apartheid analógico (genocidio nazi, Sudáfrica, etc) han sido complementados con el exterminio y apartheid digital. Que no es virtual. La virtualidad es otra cosa. Las redes no son sociales: son digitales. Las redes verdaderas son analógicas. O sea: comunitarias. Por eso vivimos en un estado de sitio digital que algunos se empeñan en denominar democracia.



Es la tecnología estúpido está inspirada en la inmortal frase de la campaña de Bill Clinton. Por estúpido entiendo lo que el filósofo León Rozitchner denominaba “nivel convencional de la realidad”. O sea: nivel encubridor, mistificador. La defensa ingenua o cómplice de la “inteligencia artificial” o la idolatría por el algoritmo es de “estúpidos” o sea, de aquellos y aquellas que prefieren el nivel convencional de la realidad. Pongo un ejemplo, sin querer poner nombres. Scioli sugiere construir un santuario de carpinchos. Nivel convencional. (No dije estúpido) Supongo que, si estuviera en Gaza, la sugerencia sería un santuario de gazatíes. El tema no convencional (León diría el nivel fundante) es el origen y destino de eso que llaman Nordelta.



(Me acabo de percatar que puse un nombre y eso que no quería. La mente humana es un misterio).



Cuando el futuro ministro de la convertibilidad organizó un golpe de mercado al Estado, la Argentina como Nación empezó a desaparecer. No del todo, pero empezó y siguió. La Matrix Liberal Tecnológica Fascista tuvo dos anomalías: Alfonsín y Néstor Kirchner. Pero la Matrix neutralizó a las anomalías. A pesar de eso, no pocos ni pocas siguen saludando al progreso tecnológico y siguen creyendo que sólo la tecnología nos salvará de los desastres tecnológicos. La tierra no será plana, pero muchos de sus habitantes están totalmente aplanados. O los aplanan y los exterminan.



Ayer escuché un impresionante reportaje a Karen Marón, periodista que da cuenta de lo que hoy es el experimento de aplanamiento más brutal que es el arrasamiento de un territorio y su pueblo. Karen es corresponsal de guerra en Asia Occidental. El reportaje fue en el marco del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. De todas las cosas importantes que dijo y testimonió, quiero remarcar el concepto de guerra cognitiva. Que es lo opuesto de la Batalla Cultural. La guerra cognitiva es aplanar todos los sentidos que pudieran oponerse al Capitalismo Tecnológico Feudal. Y esto no es teórico, sino cómo el CTF aplana la vida cotidiana. Es suficiente ver como los Smartphone modelan el día a día, la noche a noche. A esto podría denominarlo Capitalismo Real, que nada tiene que ver con el capitalismo serio, el capitalismo con rostro humano, el capitalismo “bueno”. El capitalismo es Wall Street, el capitalismo es el Casino de Mundo. Lo dijo hace décadas el Comandante Fidel Castro.



Cuando “héroes” deportivos promocionan casinos digitales, algo podrido huele. Pero nos acostumbramos a oler lo podrido, y tenemos multiplicidad de perfumes y anti manchas para dejar todo blanco y planchado y aplanado. Hace años dije: “nos hemos recuperado de la dictadura militar, pero no nos hemos recuperado del menemismo” (Hospital Borda. Asamblea post irrupción y balacera policial en la Jefatura de Macri, el de la derecha “buena”).



¿Podremos recuperarnos? Periodistas como Karen Marón, iniciativas con niños y niñas como mantiene la Fundacion y la Agencia de Noticias Pelota de Trapo, la búsqueda de una Agenda del Pueblo Trabajador, me hacen pensar que la recuperación es posible. Sin olvidar que la Matrix Tecno Capitalista también se recuperará.



La lucha de clases nunca termina. Me sumo a esperar, como dijo Gregorio Baremblitt, una victoria sin final.