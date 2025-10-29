Desalambrar

miércoles, 29 de octubre de 2025

La Corte falló y el Intendente Espinoza va a juicio oral acusado de abuso sexual simple

miércoles, 29 de octubre de 2025


El máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso presentado por el Jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial, y dispuso su libertad provisoria pero con la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, Melody Jacqueline Rakauskas, ex secretaria privada del funcionario.


El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja porque no se dirigía contra una sentencia definitiva, y la causa se encamina ahora a juicio oral.


Según la denuncia de Rakauskas, el jefe comunal se habría reunido con ella en su departamento en tres ocasiones con fines laborales, y en una de ellas, en mayo de 2021, le habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos forzados a pesar de su resistencia.


Según la denuncia, el 10 de mayo de 2021 el dirigente kirchnerista acudió al departamento de la denunciante con el argumento de tratar asuntos laborales.

