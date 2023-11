Nunca fue tan fácil cerrar una paritaria municipal

La patronal, la gestión de La Capitana de Moreno, ha tenido la convicción ejecutiva de reducir la incidencia gremial en todos y cada uno de los derechos consagrados en la Ley 14.656. En diciembre de 2019 barrió con los decretos del ex intendente Festa que otorgaron planta permanente a funcionarios /as meses antes de terminar su gobierno. Inolvidable aquel diciembre, final del macrismo a nivel nacional y provincial que comenzaba en nuestro distrito con un ajuste y equilibrio que fue tomando volumen a lo largo de cuatro ejercicios. Las estructuras gremiales buscaron mitigar los efectos de ese golpe obteniendo reconocimientos que están en la ley. Oficialmente nunca se informó cuántos trabajadores /as que integraban la planilla de 600 expulsados quedaron en la planta porque no había argumentos legales para dejarlos sin función.

Mariel Fernández hizo ese movimiento de piezas y detectó con facilidad que la resistencia sindical carecía de músculo. Trazó en su tablero el plan y lo ejecutó. Pagar en término resultó ser una moneda diferencial respecto a los salarios en cuotas de la administración anterior. La inflación proyectada a nivel nacional nunca fue un piso a romper o convertir en política pública central el otorgar recomposiciones salariales que le ganen al Índice de Precios al Consumidor. Envió a sus representantes a la Mesa Paritaria y no dudó en cerrar la discusión por decreto cuando lo creyó conveniente. El avance a paso redoblado jamás promovió grandes movilizaciones. Paros sí.

Con Mariel bloquear ventanillas en planta baja del Palacio ( (como sucedió en la gestión peronista – kirchnerista Walter Festa) era un acto de insensatez. Si hay que elegir entre una gran obra pública y el salario municipal, lo primero es la gente, el pueblo, las comunidades, concepto de la Secretaria de Economía. Sin apartarse del objeto político, impuso por decreto la eliminación de los códigos de descuentos, en diciembre de 2022, nuevo golpe a las entidades gremiales, SITRAM y ATE.

El éxito del ajuste en los salarios municipales fue del 50 por ciento en los tres primeros años.

En este 2023 la recomposición ya cerrada logró cubrir la inflación hasta el mes de octubre. Los dos últimos informes del año que emitirá el INDEC engrosarán la pérdida consolidada del 50 por ciento (2020 /2021/2022).

El ejercicio 2023 tuvo dos actas acordadas entre el Ejecutivo y los gremios (ATE, SITRAM, UPCN). En ninguna de ellas aparece el término disconformidad, si la palabra insuficiente en el acta firmada en marzo.

La del pasado 31 de octubre estableció un último tramo del 25 por ciento y la voluntad de discutir en diciembre (el día 12) la evolución inflacionaria en una «charla no vinculante».

Si en casi cuatro años la palabra AJUSTE fue reemplazada (en las actas) por el término INSUFICIENTE, por delante habrá un apellido que convoca a las partes: Milei.

Si con el gobierno inclusivo de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes aportaron grandes recursos para la reparación histórica del distrito, el Ejecutivo municipal aplicó un ajuste en los salarios de los trabajadores municipales que podría superar el 70 por ciento (en cuatro años), es factible con la Presidencia de Javier Milei nazca como fruto el «argumento» que el ahora sí AJUSTE viene de arriba y abajo no hay instrumentos para evitarlo.

En el Presupuesto municipal 2024 que se votará mañana en el Concejo Deliberante con menos de una semana de análisis, queda establecido el sueldo básico mínimo para los /as trabajadores /as que revisten en la categoría inferior del escalafón (40 horas semanales):

La Canasta Básica subió 8,1% en octubre y una familia tipo necesitó $345.295 para no ser pobre.