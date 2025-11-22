Ojos en Alerta, el programa de seguridad surgido en San Miguel, llegó a Uruguay

Florida es la primera ciudad fuera de Argentina en incorporarlo y así empieza a crecer internacionalmente.El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, firmó un convenio con el jefe comunal de Florida (Uruguay), Carlos Enciso, para implementar el programa de seguridad y participación ciudadana Ojos en Alerta en su distrito.



Acompañaron la comitiva el Secretario General de la Intendencia Departamental de Florida, José Luis Curbelo, y el creador del programa, Cristián Méndez, entre otros funcionarios, vecinos, representantes de distintas instituciones y de las fuerzas de seguridad local.



Surgida en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, esta herramienta conecta a los vecinos con el centro de monitoreo para alertar situaciones sospechosas, delitos o emergencias a través de WhatsApp.



Ya hay casi 100 municipios de Argentina adheridos, con más de un millón usuarios activos. Florida es la primera ciudad fuera del país en incorporar Ojos en Alerta y así comienza a crecer internacionalmente.



Tras el acto de presentación, y una vez concluida la firma de cooperación entre ambos gobiernos, un equipo municipal de San Miguel se quedó en la localidad uruguaya para colaborar en la capacitación y puesta en marcha del programa.