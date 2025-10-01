«Somos trabajadores municipales humildes pero en Marcelolandia se vive en otra realidad»



El día lunes publicamos la carta oficial que lleva la rúbrica de Marcelo Espíndola, Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno (ASTMM), en la que señala a cuatro integrantes de la Comisión Directiva que fueron «expulsados de la entidad» por una asamblea que dictaminó «conducta antisindical, vulneración del estatuto en intento de desestabilización y posible estafa».



La respuesta de los /as expulsados /as es profunda porque además de la reiteración de críticas al personalismo de Espíndola (el caso está en el Ministerio de Trabajo de Nación), toman cuerpo denuncias sobre el manejo del gremio; una asamblea con participantes que ni siquiera son afiliados y que votaron la expulsión, y un anuncio no oficializado sobre llamado a elecciones, escenario que presenta similitudes con otros gremios.



Acompañado por Pascual Farfaglia, Haydeé Correa y Carolina Balbuena, el ex Secretario Adjunto Jorge «El Pela» Barreiro arranca su respuesta pública hacia Espíndola: «Los dirigentes deben dar explicaciones a sus compañeros/as, a los /as afiliados /as porque es el dinero de ellos lo que sostiene a un sindicato, no existe Marcelolandia donde no hay leyes o donde de forma autoritaria tilda a compañeros de conducta antisindical y en una asamblea que aprueba la expulsación con menos manos que rechazan la medida y aún así se aprueba; con invitados VIP que ni siquiera son empleados municipales pero son los únicos que entran al baño del gremio, a ese edificio que se construye con la plata de los afiliados».



Luego retoma la denuncia sobre el uso de los recursos. Dice Barreiro: «‘Es más importante invertir en Moreno mirando la realidad de los afiliados o poner 110 millones de pesos en las cabañas de San Luis? Quienes pueden ir allí deben tener vehículo para entrar y salir porque es un lugar alejado de la zona céntrica. Lo que digo es que eso significa desconocer la realidad de los compañeros municipales. Vivimos en el Conurbano, somos trabajadores humildes pero en Marcelolandia se vive en otra realidad».



El tercer punto del desorden sumamente expuesto es noticia pero sin fecha conocida: la Asociación Sindical llamará a elecciones para elegir la nueva comisión directiva:



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



