Cientos de despidos en el Estado nacional

(Red Eco) “El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, declaró el vocero presidencial el viernes, día en que ya comenzaron a llegar los avisos de despido a trabajadores y trabajadoras de distintos organismos nacionales. El 30 de junio venció la prórroga de tres meses en sus contratos, tras la rescisión de otros miles llevada adelante a fines de marzo.

Las notificaciones ya había comenzado a llegar en la tardecita del jueves 27 de junio, día de las y los trabajadores estatales.

En el caso de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (Ex Ministerio de las Mujeres , Género y Diversidad), despidieron al 80% de las trabajadoras de todos los programas: 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a Diversidades, entre otros. Lo que marca claramente la intención de desguazar las políticas públicas de género del Estado Nacional.

“Responsabilizamos a Claudia Barcia, el Ministro Cúneo Libarona y al presidente Javier Milei por las consecuencias de esta decisión que implica el absoluto desamparo de todas las mujeres y diversidades del país, además del incumplimiento de la normativa nacional y los compromisos internacionales en la materia”, expresaron, en este sentido, desde la Junta Interna ATE MinGeneros.

A esta situación se deben sumar 5 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, que podrían transformarse en 50, afectando a áreas como sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria.

Según informa el sitio InfoGremiales, el Gobierno estima despedir en total al menos a 5000 personas, entre las que se cuentan 400 del ex Ministerio de Desarrollo Social.

“La gestión comunicó que iba a estar mandando cerca de 400 notificaciones de despidos. Esto se suma a los 1040 despidos que tuvimos en marzo más los despidos del mes de diciembre con lo que estamos cerca de los 1800 despidos en el área de Desarrollo Social”, le detalló a InfoGremiales Ingrid Manfred, secretaria general de la Junta Interna de ATE Desarrollo Social.

Durante la última semana de junio, autoridades de Parques Nacionales ya habían circulado su decisión de despedir a alrededor de 80 trabajadores/as, distribuidos entre las diversas áreas protegidas y sectores de la APN en todo el país. Según explicaron, esta resolución se da tras haber realizado el cálculo de lo que sería su “dotación óptima de personal”.

“Desconocemos la conformación de dicho listado de despedidos así como sus lugares de trabajo y los criterios fehacientes para tomar esa decisión, la cual de ejecutarse, tendrá fuertes repercusiones en la operatividad de cada sector y en nuestros derechos como trabajadores/as”, expresaron desde ATE Parques, que se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente.

En tanto, desde ATE-INCAA informaron que fueron despedidos otros 20 trabajadores del INCAA, que se suman a los 265 anteriores (200 contratados y 65 de planta transitoria y planta permanente). Además, en los últimos días, las autoridades del instituto emitieron una resolución que apuntan a la desmantelación de programas federales como Cine Inclusión, Las escuelas van al cine, Museos de película, Fernando Birri para el fortalecimiento del cine comunitario y Gafas violetas, ya que si bien no los cierra resuelve no aportar más dinero por lo que solo deja la posibilidad de que las provincias lo financien con asistencia técnica del INCAA.

Para este lunes 1 de julio ya circulan varias convocatorias para denunciar un nuevo capítulo del vaciamiento del Estado y exigir la continuidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras.