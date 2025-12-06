Despidos en la metalúrgica BGH

En el marco de la recesión y la ola de cierres, suspensiones y despidos provocadas por las políticas económicas del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, la empresa BGH ubicada en Carlos Spegazzini, Provincia de Buenos Aires, despidió a 10 trabajadores.



La Unión Obrera Metalúrgica Avellaneda realizó una protesta en la puerta de la planta a reclamar la reincorporación:



“Nos movilizamos a las instalaciones de la empresa BGH, en Carlos Spegazzini, para acompañar a las 10 compañeras y compañeros despedidos y manifestar nuestro repudio ante esta drástica medida tomada por la empresa”, plantearon desde el gremio.



“Reafirmamos nuestra solidaridad con quienes hoy se encuentran sin trabajo y exigimos que se respete la dignidad de las y los trabajadores”.



Por su parte, desde la Comisión Interna y Cuerpo de Delegados UOM de SIAT Tenaris Valentín Alsina, plantearon:



“10 despidos en la empresa metalúrgica BGH. Diez familias metalúrgicas en la calle.