El fotógrafo despedido por detectar al gendarme que atacó a Pablo Grillo dijo que está orgulloso

Kaloian Santos Cabrera, el fotógrafo que fue despedido por el gobierno de Javier Milei por haber identificado al gendarme que atacó al fotógrafo Pablo Grillo, dijo que se siente orgulloso de haber actuado como actuó pese a que lo dejaron sin trabajo.



Entrevistado en Radio Kermés de Santa Rosa (La Pampa), el reportero gráfico cubano contó lo que pensó y sintió en los momentos en que descubrió la foto que permitió conocer la verdad.



Santos Cabrera trabajaba en el área de Cultura desde el año 2013, siempre en forma precarizada.



Durante el reportaje advirtió que las represiones a las manifestaciones populares son cada vez más violentas.



El profesional contó que fue el único trabajador del área de Prensa al que no le renovaron el contrato y que tras encontrar la foto de quién le disparó a Grillo sintió miedo antes de publicarlo.



Sobre su despido, comentó: “deciden no renovar el contrato y todo sucede cuando pasa lo de Pablo Grillo, ocurre que esa foto que se conoce y por la secuencia de coberturas fotoperiodísticas que vengo haciendo en marchas y movilizaciones, por eso deciden no renovarme el contrato. Cuando pedí las justificaciones, me dicen que no es por mi trabajo, sino por una reducción del personal, pero es tan personal que al único que recortan de la parte de Prensa es a mí”.



Santos Cabrera contó que ingresó a la Secretaría en el 2013, “pasé por el gobierno de Cristina, el de Macri, el de Alberto y hasta acá”, dijo y agregó: “no caí en un año y medio y… ¿por qué ahora? o ¿por qué a mí y no a otros? Obvio que no quiero que sea a otros, pero es todo muy evidente”, lanzó.



Sobre la cobertura durante la violenta represión policial a jubilados, jubiladas y manifestantes, señaló: “para mí ésta es una de las más violentas, de hecho sentí algo que no sentí antes, sentí miedo, me resguardé porque disparaban para todos lados. Cuando me enteré lo de Pablo Grillo me entró un escalofrío porque podría haber sido yo o cualquiera de mis colegas”, relató.