Violencia de género: “Tenemos que tener una agenda paralela a toda la letrina mediática”

La socióloga integrante de Ni una Menos, Luci Cavallero, criticó el tratamiento mediático de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y el uso que hizo el gobierno del caso, a quien acusó de contar con información en connivencia con el Poder Judicial.

“El gobierno se dispone a hacer un uso de la información en connivencia con el Poder Judicial y los servicios de inteligencia para hacernos saltar de escándalo en escándalo. Esto seguramente se va a prolongar al año que viene. Me parece que va a tener que tomarlo como un hecho de además de hacernos debatir sobre la presencia y persistencia de la violencia por razones de género, va a haber que tomarlo como un modus operandi”, opinó en diálogo con Radio Ahijuna.

Sobre el tratamiento de los medios de comunicación, recordó que hicieron públicas las fotos de los golpes de Fabiola Yáñez sin autorización y previo a que haga la denuncia. “El tratamiento mediático fue terrible porque la focalización estuvo en las mujeres que pasaron por Olivos, investigando sus idas personales, dando a entender que van a aparecer más videos”.

Además, señaló que esta situación de denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente “está dada en una cancha que no es la nuestra” porque “no disponemos de dinero para tener granjas de troll ni nadie del sistema judicial pensaría en tener una actuación que sirva a los intereses del movimiento feminista, sino todo lo contrario, hay otros intereses que están jugando en la justicia tenemos que tener una agenda propia”.

Por otro lado, propuso que el movimiento feminista y otras organizaciones deben contar con “una agenda paralela a toda la letrina mediática que, en este caso, está articulada entre el sistema judicial, el sistema de medios y la granja de trolls”.

“Se van sumando actores para configurar relatos asfixiantes, que en última instancia lo que busca es deslegitimar un legado de lucha muy importante de nuestro pueblo” tratando de “operar para que el pueblo tenga cada vez menos posibilidades de defenderse ante el saque que están implementando”.

“Este momento exige discernir y tomar posicionamiento que quizás dejen en claro que el movimiento feminista sigue organizado, dando batallas, que este gobierno está desmantelando las políticas de género y está haciendo un uso político de este caso”, concluyó.